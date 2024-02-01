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العامرة/ صفاقس : الكشف عن ورشات عشوائية معدة لصناعة المراكب الحديدية

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 14:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّه تمّ الكشف عن ورشات عشوائيّة بجهة العامرة صفاقس معدة لصناعة المراكب الحديدية، وذلك في إطار السعي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعقب العناصر الضالعة في مجال التنظيم و الإعداد لهاته الظاهرة.

وأوضحت إدارة الحرس في بلاغ لها اليوم الخميس أنّ دورية مشتركة بين وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث معززة بالوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس وفريقا تابعا للوحدة المختصة للحرس الوطني تمكّنوا من مداهمة ورشتين عشوائيتين لصنع القوارب البحرية و حجز مركبين ومعدات لحام.

...

وأكّدت انّه تم الاحتفاظ ب3 أنفار وأنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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