البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة السادسة مساء :
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة دار شعبان الفهري
الملعب النابلي - النادي الافريقي
قاعة تحدد لاحقا
شبيبة المنازه - نجم حلق الوادي
قاعة توفيق بوهيمة
النجم الرادسي - شبيبة القيروان
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