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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 17:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة السادسة مساء :

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
...

قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة دار شعبان الفهري
الملعب النابلي - النادي الافريقي
قاعة تحدد لاحقا
شبيبة المنازه - نجم حلق الوادي
قاعة توفيق بوهيمة
النجم الرادسي - شبيبة القيروان




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