البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة السادسة مساء :



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي



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قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية

قاعة دار شعبان الفهري

الملعب النابلي - النادي الافريقي

قاعة تحدد لاحقا

شبيبة المنازه - نجم حلق الوادي

قاعة توفيق بوهيمة

النجم الرادسي - شبيبة القيروان





