الجامعة التونسية لكرة القدم - تكليف بلحسن مالوش بخطة مستشار فني

قرّر المكتب الجامعي لكرة القدم، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، تكليف بلحسن مالوش، الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي في خطة مستشار فني مكلفا بالإشراف على الإدارة الفنية الوطنية.



وكان المكتب الجامعي قرر خلال نفس الاجتماع الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم وذلك بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.





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وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.





