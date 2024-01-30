Babnet

الجامعة التونسية لكرة القدم - تكليف بلحسن مالوش بخطة مستشار فني

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 15:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قرّر المكتب الجامعي لكرة القدم، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، تكليف بلحسن مالوش، الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي في خطة مستشار فني مكلفا بالإشراف على الإدارة الفنية الوطنية.

وكان المكتب الجامعي قرر خلال نفس الاجتماع الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم وذلك بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.

...

وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281294


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Mali CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Maroc CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 15:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 15:30 Tunis
All Radio in One    
*.*.*