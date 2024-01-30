وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشحات للمشاركة في برنامج التشجيع على التميز العلمي في نسخته الخامسة بعنوان سنة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشحات للمشاركة في برنامج التشجيع على التميز العلمي في نسخته الخامسة بعنوان سنة 2024، وذلك في أجل أقصاه غرّة أفريل 2024.



ويستهدف البرنامج، حسب بلاغ للوزارة، الكفاءات البحثية التي لها مسيرة علمية متميزة في مجال اختصاصها من أجل خلق ديناميكية وتنافسية محفزة على التميز العلمي وتتمثل شروط المشاركة في أن يكون المترشح منتميا إلى رتبة أستاذ تعليم عال أو الأسلاك المعادلة له مع أقدمية لا تقل عن 5 سنوات عند تاريخ غلق باب الترشحات ويساعده في ذلك باحثين اثنين من مرحلة ما بعد الدكتوراه "Post- Doc".





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وحدّد آخر أجل لقبول الترشحات عن بعد يوم 1 أفريل 2024 عبر الرابط :



وحدّد آخر أجل لقبول الترشحات عن بعد يوم 1 أفريل 2024 عبر الرابط : https://bit.ly/3TUHaNn على الساعة منتصف الليل وآخر أجل لقبول الملفات في نسختها الورقية: يوم غرة أفريل 2024 (التوقيت الإداري المعتمد) ويعتمد تاريخ مكتب الضبط بالوزارة أو ختم البريد لتحديد إيداع المشاريع.