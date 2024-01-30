مباراة ودية: فوز النجم الرياضي الساحلي على النادي البنبلي 3 - 0

فاز النجم الرياضي الساحلي مساء أمس في الملعب البلدي ببنبلة على مضيفه النادي الرياضي البنبلي بنتيجة 3 - 0، في مباراة ودية ضمن استعداداته لمرحلة التتويج " بلاي أوف " لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية النجم الرياضي الساحلي عن طريق راقي العواني، و محمد الهادي جرتيلة، و فرج بن نجيمة.



يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي صاحب لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الماضي، سيتنافس على لقب موسم 2023- 2024 في مرحلة البلاي أوف مع فرق الترجي الرياضي التونسي و الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري و النادي الافريقي و النادي الرياضي الصفاقسي.



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ويتحول النجم الساحلي في الجولة الاولى من مرحلة التتويج الى المنستير لملاقاة جارة الاتحاد المنستيري

ويشار الى أنّ النجم الرياضي الساحلي سيستهل مشواره في مرحلة التتويج بـ 3 نقاط حوافز بعدما أنها المرحلة الأولى للبطولة، في صدارة ترتيب منافسات المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و 4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.