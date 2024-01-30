Babnet

مباراة ودية: فوز النجم الرياضي الساحلي على النادي البنبلي 3 - 0

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 10:51 قراءة: 0 د, 45 ث
      
فاز النجم الرياضي الساحلي مساء أمس في الملعب البلدي ببنبلة على مضيفه النادي الرياضي البنبلي بنتيجة 3 - 0، في مباراة ودية ضمن استعداداته لمرحلة التتويج " بلاي أوف " لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت ثلاثية النجم الرياضي الساحلي عن طريق راقي العواني، و محمد الهادي جرتيلة، و فرج بن نجيمة.

يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي صاحب لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الماضي، سيتنافس على لقب موسم 2023- 2024 في مرحلة البلاي أوف مع فرق الترجي الرياضي التونسي و الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري و النادي الافريقي و النادي الرياضي الصفاقسي.
...

ويتحول النجم الساحلي في الجولة الاولى من مرحلة التتويج الى المنستير لملاقاة جارة الاتحاد المنستيري
ويشار الى أنّ النجم الرياضي الساحلي سيستهل مشواره في مرحلة التتويج بـ 3 نقاط حوافز بعدما أنها المرحلة الأولى للبطولة، في صدارة ترتيب منافسات المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و 4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281280


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Mali CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Maroc CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:01 Tunis
All Radio in One    
*.*.*