كأس إفريقيا للأمم 2023 - كوت ديفوار تحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بفوزها على السنغال بركلات الترجيح (5-4)

حجز منتخب الكوت ديفوار بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار - 2023) بفوزه على السنغال بركلات الترجيح (5-4) عقب نهاية المباراة والشوطين الإضافين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب شارل كونان باني بياموسوكرو، لحساب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وسجل هدف "أسود التيرانغا" حبيب ديالو، في وقت مبكر من المقابلة (د 4) فيما عدل النتيجة لمنتخب كوت ديفوار، صاحب الأرض والجمهور، فرانك كيسي (د 86/ ض ج).

وسيواجه منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من المسابقة، السبت المقبل، الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الثلاثاء بين المنتخبين المالي والبوركينابي.

ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، يوم الثلاثاء أيضا بإجراء مباراة تجمع المنتخبين المغربي وجنوب الإفريقي.



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