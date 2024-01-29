الرئيس قيس سعيد يدعو من روما الى حل جماعي لمشكل الهجرة

(مبعوثة وات-نرجس بديرة) دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين من روما حيث شارك في قمة إفريقيا-ايطاليا حوال الطاقة الى ضرورة القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا من خلال حل جماعي.



وأكد رئيس الدولة , في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش القمة ان الحل بالنسبة للهجرة غير النظامية لا يمكن ان يكون بصفة فردية بل يجب ان يحصل جماعيا مشددا في ذات الوقت على "ان الحل لا يمكن ان يكون كذلك امنيا ".

وأوضح سعيد في السياق ذاته انه من المنتظر عقد مؤتمر قريبا سيكون تتمة لهذه القمة حيث ستقع مناقشة "تفاصيل التنمية المزمع ارساؤها في الدول الأفريقية."



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وأشار الى أن هناك تنظيمات إجرامية تقف وراء هذه الظاهرة فهي تتاجر بالبشر وبأعضائهم في كل انحاء العالم قائلا "انه حينما يكون هناك امل يزول الشعور بالياس ولن يغادر أي شخص بلاده في قوارب الموت نحو بلدان أخرى" مشددا في هذا الخصوص على وجوب عدم قبول هذا الوضع غير الإنساني ووضع حد له .



واوضح ان تونس لديها امكانيات كبيرة وستعمل على توفير كل مقومات العيش الكريم للتونسيين وستقوم باستقبال الاشقاء الافارقة في نطاق القانون.

واستعرض رئيس الجمهورية ما قامت به مؤسسات الدولة والمنظمات المعنية لمساعدة المهاجرين الافارقة على ارض الوطن ومنها بالخصوص الهلال الأحمر التونسي الذي لعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه بفضل تغليب القيم الإنسانية على الجوانب القانونية.

وفي المقابل اكد رئيس الجمهورية "ان تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين الافارقة ولن تكون الا مقرا في اطار القانون الذي تضعه بلادنا وليس في اطار تدبير يوضع من الخارج".



يذكر أن رئيس الجمهورية شارك في فعاليات قمة "ايطاليا أفريقيا" التي كانت انطلقت اليوم بحضور حوالي 25 رئيس دولة وحكومة من أوروبا وافريقيا

وبحثت القمة التي التأمت تحت شعار "خطة ماتي" التي عرضتها إيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار في أفريقيا . كما ناقشت قضايا الهجرة والمناخ والأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة.