تونس تشارك في كأس العالم للرماية بالمغرب بثلاثة رماة

ستشارك تونس في كأس العالم للرماية على الاطباق الطائرة (ترب وسكيت ) المقررة من 4 و13 فيفري المقبل، بنادي الفلين للرماية والترفيه في العرجات بضواحي سلا (المغرب).

ويمثل المنتخب التونسي في البطولة كل من جاد الغزواني وزياد اللومي وفارس حميدة في اختصاص (ترب) حسب ما افاد به رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية وكالة (وات).



وسشهد البطولة مشاركة أزيد من 360 رياضيا من 48 بلدا، في اصناف الذكورا وإلاناث والمختلط. وتندرج المنافسة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للرماية ، وتحتسب نتائجها في التصنيف الدولي.

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