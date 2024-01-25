كأس افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري يبلغ الدور النهائي

تأهل المنتخب الجزائري الى الدور النهائي لكأس الأمم الافريقية في كرة اليد الجارية بمصر اثر فوزه اليوم الخميس على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32-26.وسيضرب المنتخب الجزائري بعد غد السبت موعدا في المباراة الختامية مع نظيره المصري الذي كان قد تاهل في وقت سابق على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 30-25.وسيبحث المنتخب الجزاري عن التتويج باللقب الثامن له في تاريخه فيما سيسعى المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور الى حصد اللقب التاسع له والثالث على التوالي.