كأس افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري يبلغ الدور النهائي

تأهل المنتخب الجزائري الى الدور النهائي لكأس الأمم الافريقية في كرة اليد الجارية بمصر اثر فوزه اليوم الخميس على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32-26.
وسيضرب المنتخب الجزائري بعد غد السبت موعدا في المباراة الختامية مع نظيره المصري الذي كان قد تاهل في وقت سابق على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 30-25.
وسيبحث المنتخب الجزاري عن التتويج باللقب الثامن له في تاريخه فيما سيسعى المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور الى حصد اللقب التاسع له والثالث على التوالي.
وسيضرب المنتخب الجزائري بعد غد السبت موعدا في المباراة الختامية مع نظيره المصري الذي كان قد تاهل في وقت سابق على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 30-25.
وسيبحث المنتخب الجزاري عن التتويج باللقب الثامن له في تاريخه فيما سيسعى المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور الى حصد اللقب التاسع له والثالث على التوالي.
يذكر أنّ المنتخب المتوّج بكأس الأمم الافريقية سيتأهل مباشرة الى أولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل الخماسي الأول في الترتيب النهائي الى بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج.
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