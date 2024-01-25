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كأس افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري يبلغ الدور النهائي

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 21:41 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تأهل المنتخب الجزائري الى الدور النهائي لكأس الأمم الافريقية في كرة اليد الجارية بمصر اثر فوزه اليوم الخميس على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32-26.
وسيضرب المنتخب الجزائري بعد غد السبت موعدا في المباراة الختامية مع نظيره المصري الذي كان قد تاهل في وقت سابق على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 30-25.
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وسيبحث المنتخب الجزاري عن التتويج باللقب الثامن له في تاريخه فيما سيسعى المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور الى حصد اللقب التاسع له والثالث على التوالي.
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يذكر أنّ المنتخب المتوّج بكأس الأمم الافريقية سيتأهل مباشرة الى أولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل الخماسي الأول في الترتيب النهائي الى بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج.


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