السيرة الذاتية لكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد

ولد رياض شوّد، الذي عينه رئيس الجمهورية قيس سعيد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية، في 14 أوت 1965 بقبلي، وهو متحصّل على شهادة الدراسات المعمّقة في علوم التربية من كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس الى جانب شهادة الدراسات العليا التكميليّة في التعلمية من كليّة علوم التربية بجامعة لياج- بلجيكا وعلى شهادة الأستاذيّة في علم النّفس من كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس.



وقد شغل شوّد منصب رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل، وكذلك تقلّد عدد من المهام بالوكالة التونسية للتكوين المهني، من بينها وظيفة مدير عام مساعد ومنسق الوحدة المركزيّة للموارد البشريّة مدير و الموارد البشرية .





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وكان كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، قد تسلم منصبه خلال موكب، انتظم أمس الأربعاء، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني مهامه، وحضره الوزير لطفي ذياب.



وعقب تسلّمه، لمنصبه أكد شوّد، على ضرورة استمرارية العمل الجاد والمسؤول وعزمه على مزيد الارتقاء بالمشاريع التي تنفذها الوزارة و دفع نسق احداث الشركات الأهلية وإزالة العراقيل التي تعترضها بما يساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل ودفع التنمية في الجهات.





