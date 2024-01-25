غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تكرم عائلة بن اسماعيل بتوكابر اثر حصولها على الميدالية الذهبية الممتازة لاحسن زيت زيتون فى العالم للمرة السابعة.

كرمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم الخميس بتوكابر من معتمدية مجاز الباب بباجة مؤسسة "نصر توكابر" لعائلة بن اسماعيل اثر حصولها مؤخرا على الميدالية الذهبية الممتازة لاحسن زيت زيتون بكر ممتاز فى العالم للمرة السابعة على التوالي وذلك بحضور 25 فاعلا ومتدخلا فى قطاع الزيت ورئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي شريف لشناني وممثلين عن شبكة زيت الزيتون للشمال الغربي . .وقد عبر ماهر بن اسماعيل احد افراد عائلة بن اسماعيل لوكالة تونس افريقيا للانباء عن اعتزازه بهذا التكريم الذى قال انه سيكون حافزا على تعزيز العلاقة بين الخواص ومؤسسات الدولة والهياكل المهنية وتبادل التجارب بين المتدخلين فى قطاع زيت الزيتون التونسي وتعزيزا لسمعة منتوج بلادنا في المجال الفلاحي بصفة عامة فى العالم مبينا ان تكريم والدته وعائلته هو ثمار عمل كبير وحرص على ضمان الجودة فى كل مراحل سلسلة الانتاج لتوفير منتوج مميز مكن زيت زيتون نصر توكابر من المحافظة على جودته رغم التغيرات المناخية والحفاظ على المرتبة الاولى عالميا للمرة السابعة على التوالي اضافة الى عشرات الجوائز الاخري التى تحصل عليها من مختلف دول العالم.وتجدر الاشارة الى ان زيت الزيتون البكر الممتاز لضيعة بن اسماعيل بتوكابر كان قد تحصل اواخر ديسمبر المنقضي على الميدالية الذهبية الممتازة لاحسن زيت زيتون بيولوجي فى العالم وذلك فى المسابقة التى تنظمها وزارة الفلاحة الايطالية بمشاركة مئات المتنافسين من الدول المنتجة لزيت الزيتون مثل اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان .وتعد تونس الدولة العربية والافريقية الوحيدة التى تحصلت على هذه الميدالية الذهبية الممتازة "اكسترا قولد .