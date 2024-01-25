وفد جيبوتي رفيع المستوى يؤدي زيارة إلى تونس من 25 إلى 30 جانفي الجاري للاطلاع على التجربة التونسيّة في مجال المرأة والأسرة

يؤدي وفد جيبوتي رفيع المستوى مكوّن من إطارات ومستشاري وزارة المرأة والأسرة الجيبوتيّة، زيارة إلى تونس من 25 إلى 30 جانفي الجاري، للاطلاع على التجربة التونسيّة في مجال المرأة والأسرة.



وانعقدت صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بتونس جلسة عمل بين إطارات الإدارة العامّة للمرأة والأسرة والوفد الجيبوتي رفيع المستوى الذي تتقدمه الكاتبة العامة لوزارة المرأة والأسرة الجيبوتيّة، أنيسة حسن بهدون.





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وخصّصت جلسة العمل، وفق بلاغ للوزارة، لاطلاع الوفد الجيبوتي على مهام وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ وأبرز المنظومات القانونيّة والمؤسساتية والمشاريع والاستراتيجيّات وخطط العمل التي تقودها في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وللأسرة لا سيّما بالأوساط الريفيّة والمناطق ذات الأولويّة والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة ومناهضة العنف ضدّ المرأة ودعم التماسك الأسري والوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر ورعاية الأطفال وكبار السنّ فاقدي السند.



وأعربت رئيسة الوفد الجيبوتي عن تقدير بلادها البالغ لريادة التجربة التونسيّة في مجال العناية بالشأن الأسري والارتقاء بحقوق المرأة والطفولة وكبار السنّ، مؤكدة الرغبة في الاستفادة من الخبرات التونسيّة وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.



ويتضمن برنامج زيارة العمل التي يؤديها الوفد الجيبوتي إلى تونس، عقد سلسلة من جلسات العمل مع إطارات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف" والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وإدارة كبار السنّ والإدارة العامة للطفولة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانيّة إلى المجمع التنموي النسائي المنصورة بمنوبة ومرصد حقوق الطفل ومركب الطفولة بالمرسى.

