أكثر من 250 مهنيّا في تكنلوجيا المعلومات، في أولى أيام الأمن السيبراني في تونس، يومي 26 و27 جانفي 2024

يشارك أكثر من 250 مهنيّا من مديري ومسؤولي تكنولوجيا وأمن المعلومات وأكثر من 350 طالبًا، يومي 26 و 27 جانفي 2024 ، في النسخة الأولى من تظاهرة أيام الأمن السيبراني، التي ينظمها "نادي مسؤولي نظم المعلومات"، بمركز المؤتمرات والفعاليات، بالبحيرة 1 (الضاحية الشمالية لتونس).



وينتظم بهذه المناسبة هاكاثون / تحدي "capture the flag" الموجّه إلى الطلبة على مدار يومين لمدة 12 ساعة وهو عبارة عن مسابقة، ستحاول خلالها مجموعات جامعية، حل مشكلة القرصنة بالإعتماد على نموذج "Jeopardy Style". وهذا النموذج، في الأمن السيبراني، هو عبارة عن جملة من الإشكاليات والوضعيات المعقدة التي يجب حلها تباعا للحصول على أكثر عدد من النقاط.





...



وتتناول المسابقة، التي ستتوج فيه الفرق الثلاثة الاولى بجوائز، المواضيع التالية: الويب، التشفير، الاستغلال،والبرمجة النصية، بالإضافة إلى التمارين العملية في البيئات التكنولوجية الحقيقية.

كما يتضمن برنامج الحدث محاضرات رئيسية وورش عمل تجارية من خلال هاكاثون الأمن السيبراني.

ويهدف نادي مسؤولي نظم المعلومات بتونس من خلال هذه التظاهرة الى تحسين المهارات الأمنية وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني عبر تنظيم مؤتمرات وورش عمل وتبادل أخبار الأمن السيبراني لا سيما اللوائح والمعايير والقواعد ومتطلبات الأمن وتعزيز الممارسات الجيدة لاعتمادها على المستوى الشخصي والمهني.



كما سيتم عرض لأحدث تقنيات الأمن، يقدم فيه الشركاء أحدث تقنيات وحلول الأمن السيبراني المستخدمة دولياً بالاضافة الى اتاحة افضل الفرص لتعزيز التعاون بين خبراء الأمن ومختلف اصحاب المصلحة وتشجيع إنشاء الشراكات.



يذكر أن نادي مسؤولي نظم المعلومات بتونس يعمل على تشجيع تبادل الخبرات وإنشاء مجتمع داخلي يركز على الأمن السيبراني.

ويتوقع من خلال التظاهرة المرتقبة المساهمة في تعزيز وضع الأمن السيبراني لمختلف الهياكل وتقليل المخاطر المحتملة وإنشاء ثقافة أمنية قوية داخل الشركات والنظام البيئي وتعزيز المجتمع الأمني بشكل عام.



امام