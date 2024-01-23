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بطولة كيمبر الفرنسية للتنس - تاهل معز الشرقي للدور التمهيدي الثاني

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 07:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 283 عالميا الى الدور التمهيدي الثاني لبطولة كيمبر الفرنسية اثر فوزه يوم الاثنين على الفرنسي سيريل فاندرميرش المصنف 840 عالميا بنتيجة 2-1 (7-6 و2-6 و6-4).

وسيلاقي الشرقي في الدور التمهيدي الثاني الذي يسبق الجدول الرئيسي الهندي ارجون كادي المصنف 930 عالميا الذي ازاح من جهته في الدور التمهيدي الاول البيلاروسي ميكالاي هالياك المصنف 380 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-5 و6-4).

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يذكر ان بطولة كيمبر ستعرف ايضا مشاركة اللاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا المتاهل مباشرة الى الجدول الرئيسي.




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