كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والمكلف بشمال افريقيا

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة ، نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والمكلف بشمال افريقيا جوشوا هاريس، الذي يؤدي زيارة إلى تونس.



ومثل اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقات بين البلدين وإلى السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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كما تباحث المسؤولان، حول أهم القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكّد كاتب الدولة في هذا الإطار، موقف تونس الثابت من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني والذي أفضى إلى أوضاع إنسانية كارثية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر.



وشدد على حرص تونس وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، على ضرورة أن تتحرك الضمائر الحية والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة يرتكز على حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وفق نص البلاغ .



وتلا اللقاء جلسة عمل بين الجانبين التونسي والأمريكي بالإدارة العامّة للعلاقات مع الدول والمنظّمات الأمريكيّة.