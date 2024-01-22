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الملعب التونسي يعير فخرالدين العوجي الى نجم المتلوي

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن الملعب التونسي، اليوم الاثنين، عن اعارته اللاعب فخر الدين العوجي الى نجم المتلوي الى غاية نهاية الموسم.
ويذكر ان فريق المناجم يجري حاليا تربصا اعداديا مغلقا بالضاحية الشمالية للعاصمة قمرت استعدادا لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك تحت قيادة مدربه الجديد قيس اليعقوبي.
ويستهل نجم المتلوي مرحلة تفادي النزول بالتباري مع النادي البنزرتي بملعب 15 اكتوبر يوم الثلاثاء 6 فيفري القادم.


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