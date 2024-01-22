كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 .. برنامج الدور ربع النهائي

تاهلت ثمانية منتخبات ( مصر وتونس والجزائر والمغرب وانغولا والراس الاخضر وكونغو الديمقراطية وغينيا ) الى ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة.



وستخوض المنتخبات المترشحة بقية تصفيات النهائيات بنظام خروج المغلوب .





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وسيتاهل المتوج بالكاس القارية مباشرة الى دورة الالعاب الاولمبية (باريس 2024) فيما تتاهل المنتخبات الخمسة الاولى الى بطولة العالم المقبلة



وفي ما يلي برنامج الدور ربع النهائي



تونس / غينيا

مصر / انغولا

الجزائر / كونغو الديمقراطية

المغرب/ الراس الاخضر



