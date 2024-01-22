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كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 .. برنامج الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 07:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهلت ثمانية منتخبات ( مصر وتونس والجزائر والمغرب وانغولا والراس الاخضر وكونغو الديمقراطية وغينيا ) الى ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة.

وستخوض المنتخبات المترشحة بقية تصفيات النهائيات بنظام خروج المغلوب .

...

وسيتاهل المتوج بالكاس القارية مباشرة الى دورة الالعاب الاولمبية (باريس 2024) فيما تتاهل المنتخبات الخمسة الاولى الى بطولة العالم المقبلة

وفي ما يلي برنامج الدور ربع النهائي

تونس / غينيا
مصر / انغولا
الجزائر / كونغو الديمقراطية
المغرب/ الراس الاخضر



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