كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 .. برنامج الدور ربع النهائي

تاهلت ثمانية منتخبات ( مصر وتونس والجزائر والمغرب وانغولا والراس الاخضر وكونغو الديمقراطية وغينيا ) الى ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة.
وستخوض المنتخبات المترشحة بقية تصفيات النهائيات بنظام خروج المغلوب .
وستخوض المنتخبات المترشحة بقية تصفيات النهائيات بنظام خروج المغلوب .
وسيتاهل المتوج بالكاس القارية مباشرة الى دورة الالعاب الاولمبية (باريس 2024) فيما تتاهل المنتخبات الخمسة الاولى الى بطولة العالم المقبلة
وفي ما يلي برنامج الدور ربع النهائي
تونس / غينيا
مصر / انغولا
الجزائر / كونغو الديمقراطية
المغرب/ الراس الاخضر
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