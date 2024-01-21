قبلي: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تؤمن قرابة 300 عيادة مجانية لمتساكني قريتي الجديدة والمنصورة

أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات، نظمتها صباح اليوم الاحد جمعية "هويتنا الثقافية" بالجديدة من معتمدية قبلي الشمالية، قرابة 300 عيادة طبية مجانية لمتساكني قريتي الجديدة والمنصورة.



واوضح كاتب عام جمعية "هويتنا" قيس بواب ان هذه القافلة الطبية المنتظمة بالشراكة مع شركة الجنوب للخدمات والمساعدة الطبية، تهدف الى تقريب خدمات الرعاية الصحية من مستحقيها من متساكني المنطقة خاصة في هذه الفترة من السنة التي تتميز بتكاثر الامراض جراء موجة البرد.

وأشار الى ان هذه القافلة باتت عادة سنوية تنظمها الجمعية وتشمل هذه السنة اختصاصات طب القلب وطب النساء والتوليد اضافة الى طب العائلة وطب الاطفال فضلا عن اخصائية في التغذية وعيادات في قيس ضغط الدم والسكري.



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ومن ناحيته بين منسق هذه القافلة عماد بن ابراهيم ان الهدف من هذه البادرة الطبية هو وقائي بالاساس خاصة وان بعض الاهالي يحملون اشكاليات في الشرايين او مصابون بضغط الدم او السكري ولا تظهر عليهم اية اعراض للمرض وهو ما يتسبب احيانا في التعكر الفجئي لحالاتهم الصحية.

وأكد ان الاكتشاف المبكر لمثل هذه الاشكاليات الصحية يساعد في معالجتها كما ان بعض الحالات يتم توجيهها لاطباء الاختصاص لمواصلة متابعة وضعهم الصحي.