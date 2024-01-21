وزارة المالية تضبط مواعيد وطريقة تقسيط الديون الجبائية والخطايا الراجعة للدولة

ضبطت وزارة المالية مواعيد دفع الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية الراجعة للدولة وطريقة التقسيط الثلاثية لـ50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص والتي تصل الى 20 قسطا بالنسبة الى المبالغ التي تفوق 100 الف دينار.



وحدّدت الوزارة، وفق معطيات وردت مفصلة في اطار قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024، المبالغ المتبقية للاستخلاص ما بين اقل من 100 دينار و اكثر من 100 الف دينار.





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وتدفع نصف المبالغ المتبقية للاستخلاص دون 100 دينار على قسط ثلاثي وحيد في أجل اقصاه 30 جوان 2024 في حين يمكن دفع المبالغ المتراوحة التي تفوق 100 دينار وتصل الى 500 دينار على قسطين في اجل اقصاه 30 جوان 2024 و 30 سبتمبر 2024.



وتسدّد 50 بالمائة من المبالغ المتراوحة بين اكثر من 500 دينار وألف دينار على أربعة أقساط ثلاثية، على ان تسدّد ما بين يوم 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2025 .



ويتعين تسديد المبالغ، التي تفوق الف دينار وتقلّ عن 5 آلاف دينار، على 6 أقساط، على ان تسدّد في أجل أقصاه ما بين 30 جوان 2024 الى 30 سبتمبر 2025 .



وأتاحت الوزارة للمطالبين بالدفع تسديد 50 بالمائة من المبالغ المستوجبة، والتي تفوق 5 آلاف دينار وتصل الى 10 الاف دينار، على 8 أقساط من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2026. اما المبالغ التي تتجاوز الـ10 الاف دينار وتصل الى 50 الف دينار فيمكن خلاصها على 12 قسطا في الفترة من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2027.



ويمكن تسديد المبالغ التي تتراوح ما بين اكثر من 50 الف وتصل الى 100 الف دينار على 16 قسطا ما بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2028 في حين يتعين تسديد المبالغ التي تفوق 100 الف دينار ما بين 30 جوان 2024 و 31 مارس 2029 .