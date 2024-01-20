مقابلة ودية - فوز الملعب التونسي على شبيبة العمران 3-1

فاز الملعب التونسي على شبيبة العمران 3-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت في اطار استعدادات الفريقين للمشوار المتبقي من الموسم.



وسجل حمدة بن عبدة وبلال الماجري وريان السماعلي اهداف الملعب التونسي وشهاب الزغلامي هدف شبيبة العمران.





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ويذكر ان الملعب التونسي يستعد لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز فيما يستعد شبيبة العمران لمرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.