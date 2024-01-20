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كأس آسيا قطر 2023.. المنتخب الأردني يتعادل مع نظيره الكوري الجنوبي ويحتفظ بصدراة المجموعة الخامسة

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 16:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعادل المنتخب الأردني لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جرى، اليوم، على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا قطر 2023.
وسجل للمنتخب الأردني المدافع الكوري الجنوبي بارك يونغ وو بالخطأ في مرماه في الدقيقة (37) ويزن النعيمات في الدقيقة (45+6).. فيما سجل للمنتخب الكوري سون هيونغ مين في الدقيقة العاشرة، من ركلة جزاء، والمدافع الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه (د.90 +1).
ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى النقطة الرابعة محتفظا بصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري الجنوبي, فيما بقي المنتخبان البحريني والماليزي في المركزين الثالث والرابع على التوالي من دون نقاط، علما أنهما سيتقابلان في وقت لاحق اليوم.

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