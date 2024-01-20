ألكاراز يصعد للدور الرابع في أستراليا للتنس

صعد كارلوس ألكاراز إلى الدور الرابع في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد انسحاب منافسه الصيني شانغ جونتشينغ المشارك ببطاقة دعوة بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة تشير لتقدم اللاعب الإسباني 6-1 و6-1 و1-صفر.



وبصورة واضحة سيطر ألكاراز (20 عاما) الذي سبق له الحصول على لقبين كبيرين على اللعب في مواجهة اللاعب الصيني (18 عاما) طوال أكثر قليلا عن ساعة في ملعب رود ليفر.

وحصل اللاعب الصيني المعروف باسم جيري في مقره التدريبي في فلوريدا على وقت مستقطع لتلقي العلاج بسبب مشكلة في الفخذ خلال تأخره 4-1 في المجموعة الثانية وقرر الانسحاب من المباراة بعد كسر إرساله للمرة السادسة في بداية المجموعة الثالثة.



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وقال المصنف الثاني ألكاراز "لا أحد يريد الاستمرار بهذه الطريقة وأتمنى له الشفاء العاجل."

وأضاف ألكاراز "بدأ العام بأداء مدهش وقدم مباريات كبيرة وكنت أتطلع لخوض هذه المواجهة. أعتقد أننا كنا نريد خوض مباراة طويلة."

وسيلتقي ألكاراز في الدور القادم مع الصربي ميومير كيسمانوفيتش.

وفي نسخة البطولة الكبرى العام الماضي حقق شانغ إنجازا على المستوى الصيني عندما تأهل للدور الثاني صعودا من الأدوار التأهيلية وكان يطمح لأن يصبح أول صيني يصعد الى الدور الرابع منذ 1938 هذه المرة.