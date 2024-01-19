Babnet

توقيع محضر دراسة جدوى المشروع الرئاسي لمركز معالجة الأورام السّرطانيّة بقابس

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:32 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الصحة التوقيع على محضر دراسة جدوى المشروع الرئاسي لمركز معالجة الأورام السّرطانيّة بقابس،وذلك با شراف وزير الصحة علي المرابط ، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية وان لي.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذا المشروع الذي تموّله جمهورية الصين الشعبية بناءًا وتجهيزًا، مكسبا لولاية قابس والجنوب التونسي والقطاع الصحي بصفة عامة خاصة أنه سيوفّر التغطية الصحية الضرورية للمرضى بجهة الجنوب ككل ويعزز المنظومة الصحية لمقاومة مرض السرطان.
وأكد وزير الصحة بالمناسبة ضرورة التّنسيق بين كل الهياكل المتدخلة مع الجانب الصّيني لإنجاز هذا المشروع الرئاسي وتمكين المواطن من خدماته العلاجية ومزيد الإحاطة بمرضى السرطان بالخصوص والسعي إلى استكمال الإجراءات في أفضل الآجال.
...


ومن جهته عبّر سفير الصين عن استعداد بلاده الدّائم لمساندة برامج القطاع الصحي في تونس، مؤكّدا، الحرص المتواصل على إنجاح هذا المشروع الهادف إلى مزيد الإرتقاء بالمنظومة الصحّية التّونسيّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280713


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*