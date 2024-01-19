توقيع محضر دراسة جدوى المشروع الرئاسي لمركز معالجة الأورام السّرطانيّة بقابس

تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الصحة التوقيع على محضر دراسة جدوى المشروع الرئاسي لمركز معالجة الأورام السّرطانيّة بقابس،وذلك با شراف وزير الصحة علي المرابط ، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية وان لي.



وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذا المشروع الذي تموّله جمهورية الصين الشعبية بناءًا وتجهيزًا، مكسبا لولاية قابس والجنوب التونسي والقطاع الصحي بصفة عامة خاصة أنه سيوفّر التغطية الصحية الضرورية للمرضى بجهة الجنوب ككل ويعزز المنظومة الصحية لمقاومة مرض السرطان.

وأكد وزير الصحة بالمناسبة ضرورة التّنسيق بين كل الهياكل المتدخلة مع الجانب الصّيني لإنجاز هذا المشروع الرئاسي وتمكين المواطن من خدماته العلاجية ومزيد الإحاطة بمرضى السرطان بالخصوص والسعي إلى استكمال الإجراءات في أفضل الآجال.



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ومن جهته عبّر سفير الصين عن استعداد بلاده الدّائم لمساندة برامج القطاع الصحي في تونس، مؤكّدا، الحرص المتواصل على إنجاح هذا المشروع الهادف إلى مزيد الإرتقاء بالمنظومة الصحّية التّونسيّة.

