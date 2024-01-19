بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): فوز النادي الصفاقسي على سعيدية سيدي بوسعيد 3 - 1

فاز النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الجمعة على مضيفه سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة ثلاث أشواط لشوط، في لقاء الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي احتضنتها قاعة الدخلاوي بنتيجة (22/25-25/20-25/19-25/21) للنادي الرياضي الصفاقسي.

وتستكمل غدا السبت لقاءات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج وفق البرنامج التالي:





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في قاعة عيسى بن نصر –قليبية

الأولمبي القليبي - مولدية بوسالم ( 16:00 س)



في القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي ( 16:00 س)