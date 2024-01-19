قبلي: جمعية "الباسقات" للتنمية تنطلق في انجاز سلسلة من الدورات التكوينية لتعزيز قدرات المراة الواحية

انطلقت جمعية "الباسقات" للتنمية بقبلي، في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية، لتنمية قدرات المرأة الواحية في المجال المالي والحوْسبة، وحسن التصرف في المستغلات الفلاحية، وفق ما اكدته عضوة الجمعية يسرى فرج لصحفي "وات".



واوضحت فرج ان هذه الدورات التكوينية، موجهة للمراة بولاية قبلي بصفة عامة وللنساء صاحبات المشاريع الخاصة سواء الخدماتية او في القطاع الفلاحي، علاوة على النساء المنخرطات في المجامع التنموية الواحية النسائية، وعددها 8 مجامع، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن على ادارة مشاريعهن وحسن التصرف في الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل تسويق المنتوج.





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واشارت الى ان اكبر اشكالية تعترض نساء الجهة، تتعلق عادة بتسويق المنتوج سواء الحرفي او الفلاحي او غيره، واكدت اهمية امتلاك هؤلاء النسوة لمهارات التسويق الالكتروني عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تعرف بمنتوجاتهن على المستويين الوطني وحتى العالمي، وهو ما يتيح لهن فرصا اكبر لبيع منتوجاتهن وتطوير مشاريعهن.



كما اكدت ان تمكن النساء من استعمال الحاسوب، سيساعدهن في حسن تسيير مشاريعهن، نظرا لما يوفره من خدمات تسهل عملية التوثيق، وانجاز الفواتير وغيره، واشارت الى ان الجمعية تعمل ايضا على تطوير كفاءات المراة الواحية في طرق استغلال الارض من خلال عدم الاقتصار على منتوج اشجار النخيل، والتوجه الى غراسة الاشجار المثمرة والخضروات والاعشاب العطرية والطبية، وهو ما من شانه مضاعفة مداخيلهن وضمان استمرارية المشاريع وتطويرها واحداث فرص اكبر للتشغيل