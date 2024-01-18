وزيرة الأسرة تفتتح بجندوبة وحدة دعم قدرات الأولياء والتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم

افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الخميس بمدينة جندوبة وحدة دعم قدرات الأولياء والتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم.



وأوضحت آمال بالحاج موسى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الهدف من هذه الوحدة هو الحدّ من ظاهرة اضطرابات التعلّم التي تشهد حسب تقديرها تزايدا ملحوظا وهو ما استوجب من وزارة المرأة إطلاق وبالشراكة مع جمعيات مختصة مشروع يستهدف تنمية قدرات ومهارات الأولياء وأبنائهم الذين يعانون اضطرابات في التعلّم وذلك من خلال تجربة اعتبرتها نموذجية تشمل في مرحلة أولى خمس وحدات موزّعة على كل من ولايات جندوبة وباجة والقيروان ومدنين وأريانة في انتظار توسيع إحداثها في بقية

الولايات .



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ولفتت وزيرة الأسرة والمرأة الى أن هذه الوحدات تستهدف نحو ألفي طفل وخمسة آلاف ولي على ان تتاح لهم مرافقة أبنائهم وملامسة واقع تنمية قدراتهم ومهاراتهم لإخراجهم من دائرة الصعوبات التي يعانون منها وإدماجهم بالمجتمع وتحسين مسارهم الدراسي بالتعاون مع مختصين في المجال.



وفي ردها على سؤال حول مدى توفر ضمانات ديمومة هذا المشروع ونجاحه أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة أن الوزارة التي أطلقت هذا المشروع والذي سيستمر في مرحلة أولى ثلاث سنوات ستعتمد آلية التقييم الثلاثية وتشريك بقية هياكل الدولة العمومية والمختصين في معالجة هذه الظاهرة ومرافقة الأطفال الذين يعانون من هذه الاضطرابات إضافة الى وجود عقد أداء سنوي يمكن التوقف عند نتائجه والبناء عليه.



وأضافت آمال بالحاج موسى في ذات السياق أن هناك استعداد لبعث مراكز أخرى وفي الأفق مراكز إقليمية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من الأعداد المبرمجة لهذه المرحلة إضافة الى القيام بحملات توعوية وتحسيسية لدى كل الوزارات ذات العلاقة للحدّ من هذه الظاهرة ومخاطرها على الأطفال والأسرة والمجتمع عموما.