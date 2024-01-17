كأس أمم إفريقيا لكرة اليد .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الليبي 30-25

فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الليبي بنتيجة (30/ 25) في المباراة، التي جمعتهما اليوم الاربعاء بالقاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وانهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 - 14 .



وفي نفس المجموعة كان منتخب الجزائر فاز على نظيره الغابوني بنتيجة 31 /27 .





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ويذكر انه تم تقسيم المنتخبات المشاركة في النسخة ال26 من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 إلى 4 مجموعات ( 4 منتخبات في كل مجموعة).



وتُقام مقابلات ذ الدور الأول بنظام بطولة من دور واحد.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.



وتضم المجموعة الاولى منتخبات الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية و زامبيا ورواندا، والمجموعة الثانية كلا من مصر وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، والمجموعة الثالثة االجزائر والمغرب والغابون وليبيا رأما المجموعة الرابعة فضمت تونس وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

ويذكر ان المنتخب التونسي هو الاكثر تتويجا بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال التي انطلق تنظيمها عام 1974، وتوجت بها ثلاثة منتخبات فقط خلال 25 نسخة



وستتاهل أول 5 منتخبات إلى كأس العالم لكرة اليد 2025، الذي تستضيفه كرواتيا، كما سيترشح المنتخب المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024.