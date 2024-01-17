وزارة التربية تضع على ذمة الأولياء بوابة رقمية للحصول على نتائج أبنائهم المدرسية، بداية من اليوم

يمكن لجميع أولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم وسحب بطاقات الأعداد بداية من اليوم الأربعاء 17 جانفي وذلك عبر الولوج الى البوابة الرقمية لوزارة التربية، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، عشية اليوم.
ووضعت الوزارة على ذمة الأولياء الراغبين في الحصول على نتائج أبنائهم التلاميذ وسحب بطاقات أعدادهم البوابة الرقمية على العنوان التالي www.tarbia.tn .
ووضعت الوزارة على ذمة الأولياء الراغبين في الحصول على نتائج أبنائهم التلاميذ وسحب بطاقات أعدادهم البوابة الرقمية على العنوان التالي www.tarbia.tn .
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