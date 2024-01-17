طائرة – بطولة القسم الوطني (أ) - المرحلة الثانية - برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مقابلات مجموعتي التتويج وتفادي النزول التي ستدور يومي الجمعة 19 والسبت 20 جانفي الجاري لحساب الجولة الأولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة //



الجمعة 19 جانفي 2024

مجموعة التتويج



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في قاعة الدخلاوي- سيدي بوسعيد (س17)

سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي



السبت 20 جانفي 2024

قاعة عيسى بن نصر – قليبية (س16)

الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم

القاعة الاولمبية - سوسة (س16)

النجم الساحلي - الترجي الرياضي



مجموعة تفادي النزول

السبت 20 جانفي 2024

قاعة برج السدرية (س17)

نادي حمام الأنف - اتحاد النقل الصفاقسي

قاعة حمام الاغزاز (س18)

فتح حمام الاغزاز/مستقبل المرسى

قاعة البجاوي – صفاقس (س16)

جمعية اتصالات صفاقس- بومهل البساتين