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طائرة – بطولة القسم الوطني (أ) - المرحلة الثانية - برنامج الجولة الأولى

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 18:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات مجموعتي التتويج وتفادي النزول التي ستدور يومي الجمعة 19 والسبت 20 جانفي الجاري لحساب الجولة الأولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة //

الجمعة 19 جانفي 2024
مجموعة التتويج
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في قاعة الدخلاوي- سيدي بوسعيد (س17)
سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي

السبت 20 جانفي 2024
قاعة عيسى بن نصر – قليبية (س16)
الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم
القاعة الاولمبية - سوسة (س16)
النجم الساحلي - الترجي الرياضي

مجموعة تفادي النزول
السبت 20 جانفي 2024
قاعة برج السدرية (س17)
نادي حمام الأنف - اتحاد النقل الصفاقسي
قاعة حمام الاغزاز (س18)
فتح حمام الاغزاز/مستقبل المرسى
قاعة البجاوي – صفاقس (س16)
جمعية اتصالات صفاقس- بومهل البساتين


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