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بنزرت: إصابة 36 شخصا إثر حادث انزلاق شاحنة نقل عملة جني الزيتون بمنحدر قريب من منطقة النخيلات

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 11:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اصيب 36 شخصا في حادث خروج شاحنة تنقل عملة جني الزيتون عن مسارها وسقوطها في المنحدر المجاور للطريق، وذلك على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان في النقطة الكيلومترية 18 غرب بنزرت المدينة، وفق ما افاد به مصدر جهوي مسؤول صحفي "وات".

وبين المصدر ذاته، ان الحادث وقع تحديدا بهنشير بوشتيب التابع لمعتمدية بنزرت الجنوبية، وان كافة المصالح المعنية من حماية مدنية وحرس وامن وطنيين بالاضافة الى المصالح الصحية، تولت نجدة المصابين وتوجيههم إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.

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وافاد مصدر طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، ان اغلب الاصابات "لا تكتسي خطورة"، وهي في اغلبها كسور خفيفة تم التعامل السريع معها، وبين ان وضعية المصابين الصحية تعتبر "مستقرة"، وقد تم السماح لعدد هام منهم بالمغادرة، بينما تم الاحتفاظ بشخصين لتلقي مزيد من العلاج.
وتولت المصالح الامنية مباشرة بحث امني لمعرفة ملابسات الحادث.


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