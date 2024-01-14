تونس في امم افريقيا لكرة اليد - الاكثر تتويجا بعشرة القاب

يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للمرة 26 في كاس امم افريقيا المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 17 الى 27 جانفي حيث سيخوض الدور الاول في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات كينيا ونيجيريا وانغولا.



وعرف المنتخب التونسي خلال مشاركاته ال25 السابقة 10 تتويجات بالبطولة وذلك سنوات 1974 و1976 و1979 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2012 و2018.

وهو المنتخب الاكثر تتويجا على المستوى القاري متقدما على كل من مصر حاملة اللقب (8 القاب) والجزائر (7 القاب).



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وانهى السباعي التونسي مشاركاته القارية في المركز الثاني في ثماني مناسبات وذلك سنوات 1985 و1992 و1996 و2004 و2008 و2014 و2016 و 2020

وتحصل على المركز الثالث ست مرات وذلك سنوات 1981 و1983 و1987 و1989 و1991 و2000 .



وكان اكتفى في الدورة الاخيرة التي اقيمت بمصر سنة 2022 بالمركز الرابع. وتعد تلك الدورة اسوا مشاركة في سجل تونس في كاس امم افريقيا وهي المرة الوحيدة التي لم يصعد فيها السباعي التونسي على منصة التتويج منذ انطلاق المسابقة.



ويعد وسام حمام، المدرب المساعد الحالي، من اللاعبين الذين توجوا باللقب القاري في اربع مناسبات سنوات 2002 في المغرب و2006 في تونس و2010 في مصر و2012 في المغرب وقد اختير ابن منزل تميم افضل ظهير ايسر في نسخة انغولا 2008 وهو من اللاعبين الذين ساهموا في ملحمة مونديال تونس 2005 الذي انهاه المنتخب التونسي في المركز الرابع وتوج خلاله حمام كافضل هداف برصيد 81 هدفا.



ومن اللاعبين الذين تركوا ايضا بصماتهم في المنتخب الوطني نجد على سبيل الذكر لا الحصر لاعب الدائرة عصام تاج الذي خاض 316 مباراة من 1999 الى 2017 مسجلا خلالها 824 هدفا. كما عرف هو الاخر اربعة تتويجات قارية في المغرب 2002 وتونس 2006 ومصر 2010 والمغرب 2012 وشارك في ثماني بطولات افريقية.