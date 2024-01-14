سيدي بوزيد: حجز 30 طنا من مادة السداري المدعم لدى تاجر أعلاف بالتفصيل

تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإشتراك مع المصالح الأمنية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع الأعلاف، مساء امس السبت، من حجز 30 طنا من مادة السداري المدعم لدى تاجر أعلاف بالتفصيل، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، بالإتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة، حسب ما اعلنت عنه الادارة في بلاغ لها.



كما قامت مصالح المراقبة الإقتصادية بتاريخ اول امس الجمعة، بحجز كمية 5ر68 قنطارا من ذات المادة، بإحدى مصانع العلف المركب بالجهة، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة بمواقع الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها وتحرير محضر بحث في الغرض.

وتم تأمين المحجوز بعد التنسيق مع السلط الجهوية والمصالح المختصة لدى تاجر أعلاف مدعمة بالتفصيل في انتظار إستكمال إجراءات بيعها وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للبلاد، وفق ذات المصدر.

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