الترجي الرياضي يعلن عن تعاقده رسميا مع البرتغالي ميغيل كاردوسو

أعلن الترجي الرياضي امس الجمعة انه تم التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو للإشراف على أكابر كرة القدم لمدة موسم ونصف.

واوضح فريق الاصفر والاحمر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انه اتم اجراءات التعاقد مع المدرب الجديد متوجها بالشكر للمدرب طارق ثابت على توليه المقاليد الفنية للنادي خلال المرحلة الانتقالية والذي تم تكليفه بخطة مشرف عام على فرع كرة القدم.

ويذكر ان كادوسو كان اشرف على تدريب اندية برتغالية في خطة مدرب مساعد على غرار براغا وسبورتينغ وديبورتيفا لا كورونا كما كانت له تجربة احترافية في اوكرانيا مع شاختار دونتساك وفرنسا مع ف سي نانت واسبانيا حيث تولى الاشراف على تدريب فريق سلتا فيغو ثم تحول الى اليونان لادارة فريق ايك اثينا.





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وفي ما يلي التركيبة الكاملة للاطار فني الجديد لفريق الترجي الرياضي

ميغيل كاردوسو مدرب أول

فابيو فيرنانديز مساعد مدرب

كارلوس ميغل سيلفا معد بدني

شمس الدين الذوادي مدرب مساعد

صبري البوعزيزي معد بدني

وسام صفوة محمود محلل آداء

وسيم نوارة مدرب حراس