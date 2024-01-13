فوز المنتخب المصري لكرة اليد وديا على كونغو الديمقراطية 37-21

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية امس بالقاهرة بنتيجة 37-21 في المباراة الودية الأخيرة في برنامج تحضيراته لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفتره من 17 حتى 27 من جانفي

وسيكون المنتخب المصري مراهنا جديا ومرشحا "على الورق "للحفاظ على لقب البطولة والفوز بطاقة التاهل المباشرة لاولمبياد باريس 2024 .وهو المنافس الابرز للمنتخب التونسي على لقب البطولة .

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