مؤسسات صغرى ومتوسطة: إطلاق صندوق البحث والتنمية والتجديد "كوانوف"

أطلق، الجمعة، رسميا، صندوق البحث والتنمية والتجديد "كوانوف"، بقيمة 1،5 مليون أورو (ما يعادل 5 مليون دينار)، بتونس، بهدف توفير الدعم التقني والمالي ل40 مشروعا مبتكرا.



ويرجى، من إنشاء الصندوق، تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على تركيز مشاريع مبتكرة في قطاعات مختلفة بالتعاون مع مؤسسة خدمات، خاصّة أو عمومية، لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، وفق ما أفادت به المسؤولة عن مشروع "النمو النوعي لأجل التشغيل"، لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أسماء حمّودة، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد الورشة المخصصة لاطلاق صندوق للبحث والتنمية والتجديد، بالعاصمة.





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ويندرج الصندوق، بحسب حمّودة، في إطار المكون "برنامج دعم التنافسية والصادرات/ دعم تعصير الصناعة التونسيّة"، وهو جزء من مشروع "النمو النوعي لأجل التشغيل" المموّل من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي.



وأفادت حمّودة، في السياق ذاته، أنّه تمّ تنفيذ المشروع، من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مضيفة انه يستهدف 40 مشروعا، من بينها 20 مشروعا تهم الإستدامة البيئية.



كما يستهدف المشروع، ثلاثة محاور ذات أولوية على مستوى التمويل تتعلّق بالابتكار والرقمنة والاستدامة البيئية.



من جانبه، أفاد مدير وحدة التصرف في البرامج وفق الأهداف لمكون دعم تعصير الصناعة التونسية، نبيل بن بشير، أنّ الصندوق سيمنح 30 ألف أورور لكل مستفيد من خدمات الصندوق، ما يناهز 100 ألف دينار، إضافة الى توفير المرافقة التقنية.



وأكّد أنّ الخصوصية تكمن في الاستهداف المباشر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة واقتراح مشاريع تعاون مع الشركاء من القطاعين العمومي والخاص.



يشار إلى أنّ بعث الصندوق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، ويرجى من تدخلاته المساهمة في في تحسين قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويل.

ويندرج الصندوق، بحسب حمّودة، في إطار المكون "برنامج دعم التنافسية والصادرات/ دعم تعصير الصناعة التونسيّة"، وهو جزء من مشروع "النمو النوعي لأجل التشغيل" المموّل من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي.وأفادت حمّودة، في السياق ذاته، أنّه تمّ تنفيذ المشروع، من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مضيفة انه يستهدف 40 مشروعا، من بينها 20 مشروعا تهم الإستدامة البيئية.كما يستهدف المشروع، ثلاثة محاور ذات أولوية على مستوى التمويل تتعلّق بالابتكار والرقمنة والاستدامة البيئية.من جانبه، أفاد مدير وحدة التصرف في البرامج وفق الأهداف لمكون دعم تعصير الصناعة التونسية، نبيل بن بشير، أنّ الصندوق سيمنح 30 ألف أورور لكل مستفيد من خدمات الصندوق، ما يناهز 100 ألف دينار، إضافة الى توفير المرافقة التقنية.وأكّد أنّ الخصوصية تكمن في الاستهداف المباشر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة واقتراح مشاريع تعاون مع الشركاء من القطاعين العمومي والخاص.يشار إلى أنّ بعث الصندوق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، ويرجى من تدخلاته المساهمة في في تحسين قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويل.