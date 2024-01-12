بنزرت: وصول سفينة محملة بـ13199 طنا من سماد الامونيتر الموجه للقطاع الفلاحي الى ميناء منزل بورقيبة

رست، اليوم الجمعة، بميناء منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، سفينة محملة ب13199 طنا من مادة الامونيتر لفائدة المجمع الكيمائي التونسي، وفق ما افاد به مصدر جهوي مسؤول صحفي "وات".



وبين المصدر ذاته، ان هذه الحمولة تمثل دفعة جديدة ضمن سلسلة من الكميات المبرمجة للاستيراد من قبل المجمع الكيميائي التونسي والموجهة للقطاع الفلاحي.

كما تم، في اطار احكام عملية تفريغ مادة الامونيتر وتوجيهها الى المستفيدين منها في احسن الظروف، تفعيل اعمال اللجنة الجهوية المعنية للمتابعة الميدانية واجراء ما يتعين للغرض بحسب دور كل هيكل مسؤول.



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يشار ان اللجنة الجهوية تضم بالخصوص مصالح التنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمجمع الكيميائي التونسي والحرس والامن الوطنيين والسلط المحلية والمينائية والديوانية.