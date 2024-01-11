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زغوان: مساحات الزراعات الكبرى المنجزة فاقت المبرمجة والحالة العامة للزراعات طيبة نتيجة نزول الأمطار

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 13:22 قراءة: 1 د, 3 ث
      
ساهم نزول الأمطار بولاية زغوان بكميات هامة في الفترة الأخيرة، في تطور المساحات المنجزة للزراعات الكبرى من 78 ألف هكتار مبرمجة إلى 81 الف هكتار و700 ، منها 59 ألف هكتار من الحبوب، و20 الف هكتار و500 من مساحات الأعلاف، والف هكتار و800 من السلجم الزيتي، و450 هكتارا من البقول.


وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية فيصل قطعة لصحفي "وات" أن عملية البذر متواصلة خاصة في المساحات المعدة للحبوب، وأشار إلى أنه تم توفير ما يفوق 53 ألف قنطار من البذور من جملة 59 ألف قنطار مسندة لولاية زغوان مع تسجيل نقص في بذور الشعير بنسبة قاربت 37 بالمائة، لافتا إلى أن عملية توزيع البذور تمت باعتماد وصل اقتناء من خلايا الإرشاد بهدف توجيهها إلى مستحقيها والتصدي لكل أصناف المتاجرة بالبذور والمضاربة فيها
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واضاف أن عملية تزويد الفلاحين بالأسمدة تتواصل بنسق حثيث، ضمانا لنمو جيد للزراعات الكبرى، حيث تم توفير 11 ألف قنطار من الأسمدة الفسفاطية و100 ألف قنطار من مادة الأمونيتر، واضاف ان الاقبال أصبح كبيرا على اقتناء هذه الأسمدة التي ساهمت في نمو الزراعات البدرية بالخصوص
واكد مندزب الفلاحة ان "الإنبات جيد ومتجانس والحالة العامة للزراعات طيبة وقابلة للتحسن" في ظل تواصل نزول الأمطار، واعتماد بعض الفلاحين على الحبوب المروية التي بلغت مساحتها المنجزة الف هكتار و285 (الف هكتار و52 بالمناطق السقوية الخاصة و233 هكتارا بالمناطق السقوية العمومية).


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