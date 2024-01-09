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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفيرة صربيا الجديدة لدى تونس

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 14:48 قراءة: 0 د, 22 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، ديانا إيفانزيك، التي سلّمته نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة جديدة لجمهورية صربيا لدى تونس.

وأعرب نبيل عمار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، عن تمنياته للسفيرة الجديدة بالنجاح في مهمّتها وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لها.

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ومثّل اللقاء، مناسبة للتنويه بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع تونس بجمهورية صربيا وتأكيد حرص البلدين على مزيد تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


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