سليانة: الادارة الجهوية للتجارة تضبط استعدادات التزويد بالغاز المنزلي والمواد الأساسية خلال الفترة الشتوية

ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسليانة استعداداتها للفترة الشتوية من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة على مستوى التزويد خاصة بالغاز المنزلي والمواد الأساسية.



وبيّن المدير الجهوي للتجارة، قيس اليزيدي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه من المنتظر أن ترد على الجهة حوالي 6 آلاف قارورة غاز، وهي كافية للاستجابة لحاجيات الجهة في حال تواصل نسق التزود بنفس الوتيرة، باعتبار أن الكميات التي تتزوّد بها سليانة يوميا تتراوح بين 4 و 5 آلاف قارورة.

وأضاف أن ذات المصالح تواصل عمليات التنسيق مع المصالح المركزية لدعم تزويد الجهة وخاصة في المناطق المعروفة بشدة البرودة، وفق تأكيده



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من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته الى أن المخابز بصدد تلقي حصصها من الفرينة المدعمة، والتي تخضع لمتابعة دورية لضمان سرعة التدخل في حال تأخر حصة احدى المخابز، نافيا تسجيل أي نقص في التزود بدقيق السميد وهو متواصل حاليا غير أن الجهة في حاجة دائمة الى كميات إضافية، وفق تعبيره.

وأكد أنه تم إعطاء أولوية كبرى للمناطق شديدة البرودة لتوفير مخزونات تفي بالحاجة وضمان حسن الاستعداد لأي طارئ مناخي.