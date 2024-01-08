أنس جابر تحافظ على مركزها السادس عالميا

حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي لرابطة لاعبات محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.



وشهد ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات صعود الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المتوجة أمس الأحد ببطولة بريزبان ذات 500 نقطة الى المركز الثالث وذلك على حساب الأمريكية كوكو غوف التي تراجعت الى المركز الرابع.





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يذكر أنّ أنس جابر التي تستعد لخوض بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لم تشارك الأسبوع الماضي في بطولة بريزبان، كما لن تشارك هذا الأسبوع في بطولة أديلايد اللتين تعتبران أبرز المراحل الاعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم 14 جانفي و تستمر الى غاية 28 جانفي.



وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات، وفق التصنيف الجديد:



الترتيب النقاط

1 - البولونية ايغا شيانتيك 9880

2 - البيلاروسية آرينا سابالينكا 8905

3- الكازخستانية اليلينا ريباكينا 6811

4 - الأمريكية كوكو غوف 6660

5 - الأمريكية جيسيكا بيغولا 5905

6- التونسية أنس جابر 4076

7 - التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3966

8 - اليونانية ماريا ساخاري 3770

9- التشيكية كارولينا موشوفا 3590

10- التشيكية باربورا كريشيكوفا 2945





