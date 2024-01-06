فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات ستدعو المترشحين للدور الثاني الى تسجيل حصص اذاعية باذاعات الشباب لمزيد التعريف بأنفسهم وبرامجهم

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، لدى افتتاحه اليوم السبت بنابل، الملتقى الاقليمي الخاص بالمترشحين للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية بالجهة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام، أن الهيئة ستواصل التعريف بالمترشحين للدور الثاني وبرامجهم الانتخابية، وذلك بدعوتهم الى تسجيل حصص اذاعية باذاعات الشباب، لتبث على الموقع المخصص للتعريف بهم، او على الصفحات الخاصة بالحملة الانتخابية للمترشحين.



وأضاف بوعسكر، أن هيئة الانتخابات ستستجيب لطلب المترشحين باعادة نشر السجل الانتخابي لكل عمادة، لتمكين المترشحين من التعرف على كل الناخبين بعمادتهم ومساعدتهم على الاقتراب اكثر منهم، مرجحا أن تستكمل انتخابات الدور الثاني في موفى شهر جانفي الجاري أو بداية شهر فيفري القادم، ليقع بعدها الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني وتركيز 279 مجلسا محليا.





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وأوضح أن هيئة الانتخابات ستدعو بعد ذلك المجالس المحلية الى الانعقاد في ظرف ثمانية أيام بمقر المعتمديات، على أن يترأس المجلس المحلي لمدة ثلاثة أشهر من تحصل على أكبر عدد من الاصوات في الدورين الأول والثاني، مضيفا ان الهيئة ستتصل بعد ذلك برؤساء المجالس المحلية وتدعوهم الى القرعة الاولى لتمثيل المجلس المحلي في المجلس الجهوي قائلا "ان عملية القرعة الاولى تكتسي اهمية بالغة لان من سيفوز في القرعة الاولى سيكون معنيا بالانتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم".



وفي إجابته على تساؤلات المترشحين، أفاد بوعسكر بأن هيئة الانتخابات هي من ستتولى الاعلان عن تركيبة المجلس المحلي، وعلى من تحصل على اكبر عدد من الاصوات، والذي سيترأس المجلس المحلي لمدة ثلاثة اشهر على أن تعود الرئاسة لعضو آخر كل ثلاثة اشهر، مبينا بخصوص سد الشغورات بعد انتخاب اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهالت والاقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات، ان العملية ستكون وفق ما ضبطه القانون "بالموالي في عدد الاصوات".



من جهتها، صرحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، ل (وات)، بأن تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية مرتبط بمآل النزاعات المتعلقة بالنتائج، مبينة ان هذه اللقاءات الاقليمية التي تنظمها الهيئة مع للمترشحين للدور الثاني ومكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، والتي انطلقت فيها أمس الجمعة ببنزرت واليوم السبت بنابل لتشمل لاحقا بقية الولايات، ترمي بالخصوص الى الوقوف على الاشكاليات التي واجهت المترشحين في الدور الأول وبحث سبل تذليلها.



يشار الى ان الهيئتين الفرعيتين نابل 1 ونابل 2 لم تسجلا اي طعن في نتائج الدور الاول لانتخابات المجالس المحلية لدى المحكمة الادارية. وسيتنافس في الدور الثاني لهذه الانتخابات 40 مترشحا بالعمادات التابعة للهيئة الفرعية نابل 2 التي تعد 46 دائرة انتخابية (عمادة)، بينما سيتنافس 62 مترشحا في انتخابات الدور الثاني بالعمادات التابعة للهيئة الفرعية نابل 1 التي تعد 58 دائرة انتخابية.