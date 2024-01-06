سليانة: تفعيل اللجان الجهوية والمحلية لمكافحة داء الكلب

أفادت رئيسة الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بولاية سليانة منيرة المناعي، بأنه تم مساء أمس الجمعة، تفعيل اللجان الجهوية والمحلية لمكافحة داء الكلب، وذلك خلال انعقاد جلسة اللجنة الجهوية لمقاومة الكلاب السائبة.



واعتبرت المناعي في تصريح صباح اليوم السبت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ظاهرة الكلاب السائبة تشهد انتشارا ملحوظا رغم تدخل البلديات، وبينت أنه تم الاتفاق على تكثيف حملات قنصها خلال شهر جانفي الجاري، وتنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين والأطفال بخطورة داء الكلب.





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من جهته، بين رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري، إن المصالح المعنية تقوم برفع عينات في حالة الاشتباه بالإصابة بداء الكلب، ليتم في ما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة بما في ذلك تلقيح دائري للبؤرة وتثقيف صحي، فضلا عن القضاء على الكلاب السائبة، ودعا بالمناسبة المواطنين إلى الحذر من الكلاب السائبة وتجنب الحيوانات المشبوهة



وقال انه تم تسجيل 20 حالة ايجابية لامراض حيوانية خلال سنة 2023 من مجموع 35 عينة تم رفعها، وهي موزعة بين 17 حالة لدى كلاب وحالة لدى قطة (01) وحالتين في صفوف ابقار، لافتا إلى أن الحالات المذكورة شملت معتمديات سليانة الجنوبية ومكثر والعروسة و الروحية وكسرى

يشار الى انه تم بالمناسبة، استعراض الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات والتطرق إلى برامج البلديات لحصر مناطق تكاثرها والآليات المعتمدة في الغرض.