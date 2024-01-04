دورة فرنسا الدولية لكرة اليد - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي 35-26

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره الفرنسي بنتيجة 35-26 (الشوط الاول 13-20) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات دورة فرنسا الدولية التي ستدور بمدينة نانت.

وفي اطار الدورة ذاتها، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره البحريني 30-28.

وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية والاخيرة ضمن هذه الدورة نظيره البحريني يوم 6 جانفي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.

وتندرج المشاركة في دورة فرنسا الدولية في اطار التحضيرات لبطولة امم افريقيا لكرة اليد المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 الى 29 جانفي الجاري والمؤهلة للالعاب الاولمبية "باريس 2024".



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يذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد سيخوض غمار البطولة الافريقية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبات انغولا ونيجيريا وكينيا.





