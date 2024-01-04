نهائيات كأس افريقيا للأمم 2023.. المغربي سفيان بوفال "هذه البطولة لن تكون سهلة"

يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم، الاستعدادات للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي ستقام في كوت ديفوار ما بين 13 جانفي الجاري و11 فيفري المقبل.



وقال الدولي المغربي سفيان بوفال، في تصريح نقلته الجامعة المغربية لكرة القدم ، إن عناصر المنتخب الوطني المغربي عازمة على رفع التحدي في ال"كان".

وأضاف "المجموعة تحاول أن تستعد بشكل أفضل، نعلم تماما أن هذه المنافسة لن تكون سهلة، لكننا عازمون على خوض التحدي وتحقيق نتائج مرضية".



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وشدد لاعب الريان القطري على أن عناصر النخبة الوطنية المغربية ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق اللقب الإفريقي.



ومن جهته قال مهاجم المنتخب الوطني المغربي، أيوب الكعبي، في تصريح نقلته الجامعة المغربية لكرة القدم إن "التمارين تتواصل في أجواء إيجابية ونطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية في الكان بكوت ديفوار".



وأضاف لاعب أولمبياكوس اليوناني أن الاستعدادات "مثالية" وهناك طاقة إيجابية تسود بين اللاعبين، مشيرا إلى أن "هذه الأجواء يجب أن تنعكس على أرضية الميدان من أجل تحقيق نتائج تسعد المغاربة".



ويتحول المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يدربه وليد الركراكي ، يوم 7 جانفي الجاري، إلى مدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، للمشاركة في النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم.



وسيخوض المنتخب المغربي منافسات الدور الأول في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.