قابس: تواصل الاقبال على حمامات الحامة الاستشفائية في ليلة رأس السنة

تعتبر نسبة الامتلاء بالحمامات الاستشفائية بالحامة من ولاية قابس في ليلة رأس السنة "جيدة"، وقد تواصل الاقبال الذي شهدته هذه الحمامات منذ بداية العطلة، ليلة راس السنة، وفق ما صرح به صاحب وحدة استشفائية عصرية بشانشو من معتمدية الحامة، لصحفي "وات".

وبين ذات المصدر أن الكثير من المواطنين من مختلف ولايات الجمهورية يحبذون قضاء ليلة رأس السنة بالحمامات الاستشفائية بالحامة، خاصة بعد التطور الذي شهدته على مستوى الخدمات، حيث اصبحت توفر لزوارها اقامة مريحة، تتيح لهم فرصة التمتع بالمنافع الصحية لمياه الحامة الاستشفائية، التي تساهم منذ القديم في معالجة العديد من الأمراض المزمنة.

وتشتمل الحامة على 10 حمامات استشفائية تشهد سنويا اقبال الألاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن ليبيا والجزائر، بما جعل من هذه المنطقة قطبا استشفائيا هاما بالمياه المعدنية السخنة.

ويتطلع أبناء الحامة الى تطوير قطاع الاستشفاء بمدينتهم بتجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة الغربية المبرمج منذ ما يزيد عن 15 سنة.

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