الرابطة 1 - برنامج الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 3 جانفي بداية من الساعة الثانية بعد الظهر //
المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - النجم الساحلي
في ملعب طبرقة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة
الملعب التونسي - معفى
المجموعة الثانية
في ملعب رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
في ملعب صفاقس
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى
اتحاد تطاوين - معفى
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