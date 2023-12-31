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الرابطة 1 - برنامج الجولة الرابعة عشرة

Publié le Dimanche 31 Decembre 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 3 جانفي بداية من الساعة الثانية بعد الظهر //

المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
...

مستقبل سليمان - النجم الساحلي
في ملعب طبرقة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة
الملعب التونسي - معفى

المجموعة الثانية
في ملعب رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
في ملعب صفاقس
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى
اتحاد تطاوين - معفى


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