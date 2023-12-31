الرابطة 1 - برنامج الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 3 جانفي بداية من الساعة الثانية بعد الظهر //



المجموعة الاولى

في ملعب سليمان



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مستقبل سليمان - النجم الساحلي

في ملعب طبرقة

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - قوافل قفصة

الملعب التونسي - معفى



المجموعة الثانية

في ملعب رادس

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

في ملعب صفاقس

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى

اتحاد تطاوين - معفى