اختتام الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

اختتمت عشية اليوم السبت بساحة حنيش جنوبي مدينة دوز فعاليات المهرجان الدولي للصحراء في دورته 55 التي انتظمت هذه السنة على امتداد 4 ايام تحت شعار"الحق الفسطيني في قلب المهرجان"، مراوحة في برنامجها بين العروض الفرجوية المعتادة لهذه التظاهرة الثقافية الشتوية كلوحة القافلة والمرحول والصيد بالسلوقي والفقرات المعبرة عن مساندة الشعب الفلسطيني على غرار الخيمة العربية تحت عنون ليلة القضية وسهرة السامور تحت عنوان هبة النار.





واوضح مدير هذه الدورة اشراف بن عثمان لـ"وات" انه رغم الصعوبات التي واجهت هيئة المهرجان الا ان الاصرار على تنظيم هذه الدورة جعلها دورة استثنائية، خاصة في توجهها نحو مساندة القضية الفلسطينية في اغلب فقرات برنامجها الذي نهل من عادات وتقاليد الاباء والاجداد في حلهم وترحالهم مع افراد القضية الفلسطينة بمعرض خاص بالمراة الفلسطينية المناضلة والشهيدة والفلاحة الى جانب سهرة السامور التي مثلت ملتقا للشعراء من مختلف ربوع البلاد ليتنافسوا بعدة قصائد حول هذه القضية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه



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واشار اشرف بن عثمان الى ان المهرجان الدولي للصحراء يجسد المكانة الهامة للفعل الثقافي بهذه البربوع وعراقة ما تزخر به من تراث مادي وغير مادي امادي يساهم الى حد كبير في تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة في هذه الفترة من السنة خاصة في القطاع السياحي نظرا للاعداد الهامة من الوافدين على مختلف النزل والمخيمات من سياح من داخل تونس وخارجها.

وقد اسدل الستار صباح اليوم على العكاظية الشعرية التي تمحورت هذه السنة حول موضوع "السر" بمشاركة 25 نصا شعريا لشعراء من مختلف ربوع الجمهورية، اضافة الى مسابقة الاغنية البدوية التي تنافس ضمنها 15 غنايا من اجمل الاصوات التي تردد الغناء والاهازيج التي يجيدها اهل الصحراء حيث فاز الشاعر محمد بن ضو بالجائزة الاولى للعكاظية في حين اسندت جائزة المرحوم العيدي بغيث للشاعر الليبي عبد العاطي النايف و اسندت جائزة لجنة التحكيم للشاعر البشير عبد العظيم الذي رفض تسلمها في حين فاز بالمرتبة الاولى في مسابقة الاغنية البدوية الغناي مفتاح الزمزمي.

واشار اشرف بن عثمان الى ان المهرجان الدولي للصحراء يجسد المكانة الهامة للفعل الثقافي بهذه البربوع وعراقة ما تزخر به من تراث مادي وغير مادي امادي يساهم الى حد كبير في تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة في هذه الفترة من السنة خاصة في القطاع السياحي نظرا للاعداد الهامة من الوافدين على مختلف النزل والمخيمات من سياح من داخل تونس وخارجها.وقد اسدل الستار صباح اليوم على العكاظية الشعرية التي تمحورت هذه السنة حول موضوع "السر" بمشاركة 25 نصا شعريا لشعراء من مختلف ربوع الجمهورية، اضافة الى مسابقة الاغنية البدوية التي تنافس ضمنها 15 غنايا من اجمل الاصوات التي تردد الغناء والاهازيج التي يجيدها اهل الصحراء حيث فاز الشاعر محمد بن ضو بالجائزة الاولى للعكاظية في حين اسندت جائزة المرحوم العيدي بغيث للشاعر الليبي عبد العاطي النايف و اسندت جائزة لجنة التحكيم للشاعر البشير عبد العظيم الذي رفض تسلمها في حين فاز بالمرتبة الاولى في مسابقة الاغنية البدوية الغناي مفتاح الزمزمي.