المنستير:36 مخالفة صحية وحجز 446 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منها 225 كغ من لحوم دواجن

حررت فرق المراقبة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير إلى غاية اليوم 36 مخالفة صحية بين محاضر بحث وتنابيه كتابية في قطاعي صنع وبيع المرطبات والدواجن، وفق ما أفادت "وات" سنية العيادي المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير.



وقامت فرق المراقبة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اليوم بزيارات ميدانية لأربعة محلات لبيع المرطبات وأمس لمساحات تجارية كبرى بالمنستير ووجهت تنابيه كتابية لمحلين لعدم احترام شروط حفظ الصحية. وبلغ بذلك مجموع عمليات المراقبة منذ 20 نوفمبر وإلى غاية اليوم 126 عملية مراقبة و26 وضعية تعلقت بعدم احترام السلامة الصحية للأغذية والمتمثلة خاصة في عدم احترام شروط الصحة، وعدم احترام طريقتي العرض والخزن.

وحجزت فرق المراقبة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية 446 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منها 225 كغ من لحوم دواجن بسبب طريقة الخزن غير الصحية، و21 كغ مواد أولية لصنع المرطبات نظرا لانتهاء مدّة صلاحية استهلاكها. ووقع إتلاف هذا المحجوز بعد الحصول على إذن بالإتلاف من محكمة الناحية بالمنستير.



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وكانت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير انطلقت منذ 20 نوفمبر 2023 في تنفيذ برنامج رقابي خصوصي بمناسبة رأس السنة الإدارية 2024 وركزت فرقها في البداية على محلات البيع بالجملة للمواد الأولية الموجهة لصنع المرطبات ثم وسعت عملياتها الرقابية لتشمل محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن ومشتقاتها.

وانطلقت منذ الأسبوع الماضي في مراقبة بعض النزل بالجهة خاصة منها التي ستؤمن سهرات بمناسبة رأس السنة الإدارية حسب المصدر ذاته.