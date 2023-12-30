معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 7،99 بالمائة خلال ديسمبر 2023

استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، خلال شهر ديسمبر 2023، عند مستوى 7،99 بالمائة، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفق آخر معطيات أصدرها، السبت، البنك المركزي التونسي.



وتحوّل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، منذ بداية سنة 2023، من 7،96 بالمائة خلال جانفي إلى 8 بالمائة، خلال الفترة من فيفري الى غاية شهر سبتمبر 2023لتستقر عند مستوى 7،99 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2023 (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).





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وبحسب الإنزلاق السنوي، فقد شهد معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، وفق المصدر ذاته، إتجاها تصاعديا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تحوّل من 6،12 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2020، إلى 6،25 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2021 و7،26 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2022، ليصل حاليا إلى 7،99 بالمائة.