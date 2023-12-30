التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر (الرائد الرسمي)

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 149) امر عدد 814 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق باعلان حالة الطوارئ .

ووفق ما ورد في الفصل الاول من الامر "تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2024 الى غاية 30 جانفي 2024"

يشار الى انه تم اعلان حالة الطوارئ في تونس اثر التفجير الارهابية الذي استهدفت في 24 نوفمبر 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وقد خلفت هذه العملية مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ تباعا منذ ذلك التاريخ

تابعونا على ڤوڤل للأخبار